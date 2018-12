Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong (droite), et le nouvel ambassadeur danois Kim Hojlund Christensen. Photo: SGGP



Hanoï (VNA) - Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong, a reçu le 18 décembre Kim Hojlund Christensen, nouvel ambassadeur du Danemark au Vietnam, à l'occasion de sa prise de fonction au Vietnam.



Appréciant les réalisations du Danemark dans le domaine du développement vert et durable, Nguyen Thanh Phong a exprimé son espoir que le pays européen continuerait à partager ses expériences, à coopérer avec Ho Chi Minh-Ville et à la soutenir dans le développement durable et le règlement des défis d’un centre urbain.



L'ambassadeur Kim Hojlund Christensen a affirmé sa volonté de servir de « passerelle » pour appeler les entreprises danoises à investir dans des projets liés au développement durable à Ho Chi Minh-Ville, tels que ceux concernant sept usines de traitement des eaux usées pour lesquels la mégapole du Sud appelle à l'investissement.



Selon Kim Hojlund Christensen, le Danemark est disposé à fournir une assistance financière à Ho Chi Minh-Ville pour l’aider à se développer de manière durable. -VNA