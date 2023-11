Hô Chi Minh-Ville dénombre plus de 30 millions de touristes au cours des dix premiers mois de cette année. Photo: dangcongsan.vn



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Au cours des dix premiers mois de cette année, Hô Chi Minh-Ville a accueilli plus de 30 millions de visiteurs nationaux et étrangers.

Au cours de cette période, le secteur de l'hôtellerie-restauration de la ville a généré un chiffre d'affaires de 89 456 milliards de dongs (3,64 millions de dollars), tandis que les revenus des services de voyage ont atteint 8 929 milliards de dongs, enregistrant une hausse de 30,6% et 68,3% respectivement par rapport à l'année précédente.

Mme Nguyen Thi Anh Hoa, directrice du Département municipal du tourisme, a déclaré qu'entre janvier et octobre, la ville avait accueilli 4,12 millions d'arrivées internationales, soit 82% de l'objectif annuel.

Pour atteindre l'objectif de 5 millions d'arrivées internationales, plus de 35 millions de visiteurs nationaux et une recette touristique totale d'environ 160 000 milliards de dongs en 2023, le secteur du tourisme de la ville continue de renforcer la promotion de produits et services touristiques à travers de nombreuses activités.

Les touristes visitent la Poste centrale de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Plus précisément, la 3e Semaine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville se tiendra du 4 au 10 décembre, suscitant un vif intérêt de la part des professionnels du tourisme et du voyage. En particulier, le Département municipal du tourisme, en collaboration avec le Comité populaire de la ville de Thu Duc, des arrondissements et des districts, présentera les circuits, les forfaits, les services et les produits promotionnels des entreprises, avec de nombreux cadeaux et services.

Le Comité populaire du 1er arrondissement lance le produit touristique "Le 1er arrondissement aux couleurs nocturnes". De nombreux autres arrondissements et districts soutiendront le secteur du tourisme dans l'exploitation des ressources locales pour créer des produits touristiques uniques.

Les entreprises du tourisme et du voyage de la ville accélèrent également la création de nouveaux circuits et proposent des politiques préférentielles pour les produits et services de tourisme vert en écho à la Semaine du tourisme. -VNA