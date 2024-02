Lao Cai poursuit ses efforts pour diversifier ses services et concevoir de nouveaux produits pour accueillir 8,5 millions de visiteurs en 2024.

Cao Bang est une province située dans la région Nord-Est du Vietnam. Elle abrite de nombreux sites historiques et naturels exceptionnels.

Da Nang, Binh Thuan au Centre et Quang Ninh, Ninh Binh au Nord accueillent les premiers touristes du Nouvel an du Dragon 2024. Ils sont très impressionnés par le beau paysage et l’hospitalité des locaux.