Hô Chi Minh-Ville cible 6 millions de touristes étrangers en 2024 . Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le secteur touristique de Hô Chi Minh-Ville s'est fixé pour objectif d'accueillir environ 6 millions de touristes étrangers en 2024. Il vise également un chiffre d'affaires du tourisme de 190.000 milliards de dongs.



En novembre, Hô Chi Minh-Ville a accueilli des milliers de croisiéristes qui ont visité et expérimenté la rivière Saigon et le canal Nhieu Loc-Thi Nghe. Récemment, Saigontourist a accueilli des milliers de croisiéristes de Celebrity Cruises pour visiter des destinations célèbres au Vietnam, dont Hô Chi Minh-Ville.



Selon le Service municipal du Tourisme, le nombre d’arrivées touristiques internationales à Hô Chi Minh-Ville en 2023 est estimé à environ 5 millions, soit une augmentation de 44,3% en un an. Entre janvier et octobre, la mégapole du Sud a déjà accueilli plus de 4 millions de touristes étrangers, pour un chiffre d'affaires de 140.000 milliards de dongs.

Des visiteurs au Palais de Réunification. Photo: VNA



Du 4 au 10 décembre prochain, le Service municipal du Tourisme organisera la 3e Semaine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville placée sous le thème "Hô Chi Minh-Ville - vert à chaque voyage", afin de stimuler le tourisme intérieur et international. Un moment phare de l'événement sera la 6e édition du marathon international Techcombank de Hô Chi Minh-Ville, prévue du 8 au 10 décembre. Cet événement devrait attirer 14.000 athlètes vietnamiens et étrangers. Il sera également l'occasion de sensibiliser les visiteurs à la protection de l'environnement, et notamment à la réduction des déchets plastiques. -VNA