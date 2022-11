Photo: thanhnien.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Avec ses avantages en matière touristique, de situation géographique, d’infrastructures et de ressources humaines, Ho Chi Minh-Ville est une destination attrayante pour les voyageurs étrangers.

Selon le Service municipal du Tourisme, au cours des 10 premiers mois de l’année, Ho Chi Minh-Ville a accueilli plus de 2,65 millions d’arrivées touristiques internationales.

Pour les derniers mois de l'année, le Service municipal du Tourisme a préparé des plans afin d'attirer les visiteurs étrangers avec des produits et services spécifiques, y compris des activités nocturnes.

Pour promouvoir le tourisme à Ho Chi Minh-Ville dans la région et le monde, le secteur touristique de la mégapole du Sud participe à de nombreux événements à l’étranger, dont des programmes à Singapour, en République de Corée et en France.

Selon Huynh Phan Phuong Thao - directrice générale adjointe de Vietravel, la fin d'année est la saison d'accueil des visiteurs étrangers.

Vietravel a préparé un ensemble de services et produits pour répondre aux goûts des touristes étrangers, notamment ceux en provenance du Moyen-Orient, d'Inde et de République de Corée - trois grands marchés des mois d’octobre et de novembre, a-t-elle précisé. –VNA