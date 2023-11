Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Une célébration du 106e anniversaire de la Révolution russe d’Octobre (7 novembre 1917-2023) a été organisée mardi 7 novembre par l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO).

Le président de l’Association d’amitié Vietnam-Russie (VRFA), Hoàng Minh Nhân lors de l’événement, à Hô Chi Minh-Ville, le 7 novembre. Photo: VNA Le président de l’Association d’amitié Vietnam-Russie (VRFA), Hoàng Minh Nhân lors de l’événement, à Hô Chi Minh-Ville, le 7 novembre. Photo: VNA

S’adressant à l’événement, le président de l’Association d’amitié Vietnam-Russie (VRFA), Hoàng Minh Nhân, a souligné l’importance de la Révolution, affirmant qu’elle a laissé une grande influence sur la révolution au Vietnam et ses développements ultérieurs.La Révolution russe d’Octobre a jeté les bases des relations traditionnelles entre le Vietnam et la Russie, qui ont résisté à l’épreuve du temps, a-t-il noté.Les relations se développent constamment dans tous les domaines, a-t-il déclaré, ajoutant que les deux parties se rencontraient régulièrement et échangeaient des délégations à tous les niveaux.Valery Mikhaïlovitch Karchagin, du consulat général de Russie à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le renforcement du partenariat stratégique intégral avec le Vietnam était l’une des principales priorités de la Russie dans la région Asie-Pacifique.Révolution socialiste menée par les prolétariens russes, la Révolution russe d’Octobre s’est soldée par la création de l’Etat soviétique de Russie, le premier Etat ouvrier-paysan au monde. Elle a ouvert une nouvelle ère de développement du mouvement communiste et ouvrier international ainsi que du mouvement de libération nationale. – VNA