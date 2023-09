Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Département des transports de Hô Chi Minh-Ville a fait savoir à une conférence, mardi 19 septembre, que la ville étudie de nouvelles technologies pour moderniser son système de communications intelligent afin de gérer le trafic et de prévenir plus efficacement les embouteillages.

Au Centre de gestion du trafic urbain de Hô Chi Minh-Ville. Photo : tuoitre.vn

La mégapole du Sud compte actuellement 9 millions de véhicules, dont 7,8 millions de motos et 865.000 voitures. La population et le nombre croissant de véhicules créent une forte pression sur les infrastructures de communications, a fait savoir le directeur du Centre municipal de gestion du trafic urbain, Doàn Van Tân.

Par conséquent, le secteur des communications continue à se saisir des progrès scientifiques, techniques et technologiques pour moderniser le système de communications intelligent, a-t-il indiqué.

La conférence, organisée par le Département des transports de Hô Chi Minh-Ville et l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville, a réuni des agences du ministère des Transports, des universités et des départements des transports de localités telles que Binh Duong, Binh Phuoc, Dông Nai, Tây Ninh, Long An et Hanoi.

Le professeur Vu Lê Hai - doyen adjoint du département de recherche technique de l’Université Monash, basée à Melbourne, en Australie, a partagé un modèle avancé de simulation du comportement et des déplacements des personnes pour brosser un panorama aidant à mieux gérer et planifier le trafic routier à l’avenir.

Hô Chi Minh-Ville s’est dotée en 2019 d’un premier centre intelligent de gestion et d’exploitation des transports publics, relié à 875 caméras de circulation, 118 caméras de surveillance routière et 216 feux de signalisation dans la zone centrale de la ville.

En plus de fournir aux citoyens des données sur la situation du trafic sur le site Internet et via les applications de téléphonie mobile, le centre transmet également aux autorités les informations sur les véhicules flashés pour une infraction au Code de la route pour envoyer un avis de contravention à leurs propriétaires dans les quelques jours qui suivent l’infraction.

Il existe également une source de données pertinentes très diversifiées provenant de la communauté, des entreprises et des usagers du trafic roulier qui, une fois traitée et analysée, servira très efficacement à l’analyse et à la gestion du trafic non seulement pour Hô Chi Minh-Ville mais aussi pour les grands centres urbains du pays. – VNA