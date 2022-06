Photo d'illustration

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Mois d'action pour les enfants sera organisé à Ho Chi Minh-Ville avec plusieurs activités, événements et campagnes de communication, a annoncé le Service municipal du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Placé sous le thème "Se donner la main pour protéger les enfants, Prendre la parole pour prévenir et lutter contre les abus et la violence contre les enfants", le Mois d’action pour les enfants a lieu du 1er au 30 juin.

Les événements prévus visent à sensibiliser les enfants, les familles et les communautés sur la protection des enfants et sur le signalement des cas d'abus, de violence et d'exploitation des enfants.

Parallèlement, la ville mobilise des ressources sociales pour soutenir les enfants défavorisés, ainsi que construire des zones de divertissement et d'établissements d'enseignement...

Selon un rapport du ministères du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, en 2021, le ministère de la Sécurité publique a détecté 1.914 cas de maltraitance d'enfants dans tout le pays, soit une diminution de 31 cas en un an. Cependant, un certain nombre de cas graves et scandaleux ont été signalés.

La protection des enfants, en particulier contre la violence domestique, n'a pas encore reçu l'attention qu'elle mérite. Un rapport de la ligne d'assistance téléphonique 111 a déclaré que les enfants maltraités par leurs proches représentaient une grande partie du nombre total de cas enregistrés l'année dernière (72,84%), soit une augmentation annuelle de 5,3%. -VNA