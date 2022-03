Défilé de vélos pour faire écho à la campagne de l'Heure de la Terre 2022 à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Près de 500 jeunes volontaires ont participé le 13 mars à un défilé de vélos à Ho Chi Minh-Ville pour lancer la campagne de l'Heure de la Terre 2022.

Selon le comité d'organisation, l'activité vise à promouvoir la protection de l'environnement et à encourager à économiser de l'électricité, en réponse à l'Heure de la Terre 2022.

En outre, de nombreuses activités dans le cadre de la campagne seront organisées d'ici à fin mars 2022, telles que la plantation d'un millier d'arbres en banlieue, la prise en charge et la protection des forêts de mangroves, la réparation et l'embellissement de murs endommagés à Ho Chi Minh-Ville, l'installation d'un système d'énergie solaire dans l'arrondissement de Binh Tan, le lancement du projet "Vivre en sécurité avec le plastique", etc.

L'événement "Heure de la Terre" à Ho Chi Minh-Vile aura lieu le 26 mars, de 19h30 à 21h30 à la Maison culturelle de la jeunesse. -VNA