Photo d'illustration: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville a mis en service mercredi 28 juillet l’Hôpital de campagne N°16 composant de 3.000 lits destiné au traitement des patients atteints du COVID-19 dans le quartier de Phu Nhuan, 7e arrondissement.

Selon le Service municipal de la Santé, dès le premier jour de son fonctionnement, l' Hôpital de campagne N°16 a achevé l'installation de près de 700 lits et 500 autres devraient être installés dans les deux prochains jours. Le reste sera mis en place début août.

L'Hôpital Hung Vuong, qui gère cet hôpital de campagne, a envoyé plus de 300 membres pour travailler ici.

Ho Chi Minh-Ville compte désormais 38 hôpitaux pour traiter les patients de COVID-19, avec un nombre total de lits dépassant les 50.000.

Selon les dernières informations du Centre de contrôle des maladies de Ho Chi Minh-Ville, depuis le 27 avril où se déclare la 4e vague épidémique, la mégapole du Sud a enregistré plus de 74.800 cas de COVID-19, avec 39.114 patients sous traitement et 815 décès. Plus de 21.330 patients ont été guéris et sortis de l’hôpital. -VNA