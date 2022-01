Photo: ministère de la Santé

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Face au risque d'apparition du variant Omicron pendant le Nouvel An lunaire ou le Têt, Ho Chi Minh-Ville surveille de près les mesures de contrôle de l'épidémie de COVID-19, dont le contrôle des entrées, le renforcement de la suppervision aux portes frontalières, a affirmé Nguyen Hong Tam, directeur adjoint du Centre de contrôle des maladies de Hô Chi Minh-Ville, lors d’une réunion tenue le 17 janvier.



Selon Nguyen Hong Tam, les entrées au Vietnam doivent présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures, et deux tests rapides négatifs avant et après arriver au Vietnam.



Dans le pays, le Centre de contrôle des maladies de Hô Chi Minh-Ville effectuera le dépistage des cas d’Omicron dans les zones ayant de nombreuses entrées ou connaissant une augmentation inhabituelle du nombre de cas, a-t-il indiqué.



Dans les temps à venir, la ville continuera à mettre en œuvre des mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie selon la direction du ministère de la Santé.



Après le Têt traditionnel, les personnes qui retournent à Ho Chi Minh-Ville pour travailler et étudier devront également respecter le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration de l’état de santé).

Un agent de santé prélève des échantillons pour les tests de dépistage du COVID-19. Photo: VNA

Mme Nguyen Thi Huynh Mai, cheffe de bureau du Service municipal de la santé, a déclaré qu'à l’approche du Nouvel An lunaire, cet organe avait envoyé un document aux unités sur l'aménagement et la restructuration des hôpitaux de campagne pour le traitement du COVID-19.



Selon ce document, la situation épidémique dans la ville est initialement maîtrisée, avec une baisse continue de nouveaux cas et de décès. Ainsi, le personnel médical et les autres employés retourneront temporairement à travailler dans leurs hôpitaux, mais doivent être toujours prêt à réagir en cas des évolutions complexes de l’épidémie.



En outre, le service municipal de la Santé a également demandé aux chefs d'hôpitaux de préparer les forces prêtes à participer aux travaux de prévention et de contrôle de l'épidémie dans les 24 heures lorsque le ministère pourra ordonner de réactiver des hôpitaux de campagne.



Actuellement, 3.631 patients de COVID-19 sont traités dans des établissements de santé de la ville, dont 75 enfants de moins de 16 ans, 270 patients graves placés sous ventilation mécanique et 17 patients placés sous ECMO (assistance respiratoire extra-corporelle). -VNA