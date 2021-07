Produits du village artisanal de la laque de Ha Thai. Photo: Vietnam+



Hanoï (VNA) - Avec 1.350 villages de métiers dont 308 de métiers traditionnels, Hanoï compte le plus grand nombre de villages de métiers et d'artisans à l'échelle nationale. Elle est aussi surnommée "la terre aux centaines de métiers traditionnels".

Outre leurs contributions au développement socio-économique de la ville, les villages de métiers sont considérés comme un patrimoine culturel. Cela les oblige à équilibrer la production et la préservation des valeurs traditionnelles, même dans le contexte difficile de pandémie de COVID-19.

Le village de Ha Thai, dans la commune de Duyen Thai, district de Thuong Tin, est réputé pour l'art de la laque depuis environ 200 ans. Héritiers d'un savoir-faire ancestral, les artisans ont donné un nouvel élan à ce métier traditionnel. Actuellement, ce village compte plus de 300 ménages de production avec plus de 1.500 travailleurs. Aujourd'hui, les produits de Ha Thai répondent non seulement à la demande intérieure, mais également étrangère. Depuis de nombreuses années, Ha Thai est une adresse réputée auprès de clients internationaux. Ses produits sont exportés vers plusieurs marchés européens.

Photo: Vietnam Illustré



Les villages de métiers rencontrent de nombreuses difficultés à cause de manque de compétitivité, de matières premières et de travailleurs de qualité.

Pour faire face à ces défis, l'Association des produits artisanaux et des villages d'artisanat de Hanoï a aidé ses membres à participer à des programmes de design des produits, de formation professionnelle, de gestion d'entreprises, etc.

Selon Hoang Quoc Chinh, président de l'Association du village artisanal de Da Sy, dans l'arrondissement de Ha Dong, les touristes se rendent au village pour découvrir non seulement l'artisanat traditionnel, mais aussi un lieu de production. Pour la période 2020-2025, l'arrondissement de Ha Dong créera des conditions favorables pour que le village des forgerons de Da Sy se développe et préserve l'identité culturelle locale. -VNA