Le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen The Hung (droite), remet un cadeau à Tosho Matsuo, président par intérim de l'Assemblée préfectorale de Fukuoka. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Des dirigeants de Hanoï ont accueilli lundi Tosho Matsuo, président par intérim de l'Assemblée préfectorale de Fukuoka, également président de l'Alliance des députés d'amitié Fukuoka - Vietnam, en visite de travail à Hanoï du 21 au 23 octobre.

Lors de sa rencontre avec la délégation japonaise, Phung Thi Hong Ha, vice-présidente du Conseil populaire de Hanoï, a souligné les réalisations socio-économiques de la capitale vietnamienne ces derniers temps, qui étaient dues en partie aux contributions actives des partenaires, entreprises et investisseurs japonais, dont la préfecture de Fukuoka.



Hanoï attache toujours de l'importance à sa coopération avec les localités japonaises, a-t-elle affirmé.



Appréciant le développement de l'agriculture au Japon grâce à l'application des sciences et des technologies avancées, elle a déclaré souhaiter que Fukuoka transfère à Hanoï des technologies au service du développement des modèles agricoles de haute qualité.



En 2020, Hanoï souhaite poursuivre sa coordination avec Fukuoka afin d'organiser des événements artistiques et culturels, gastronomiques, de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme, afin de renforcer la compréhension mutuelle et la coopération pour l'intérêt des deux pays, a ajouté Phung Thi Hong Ha.



Pour sa part, Tosho Matsuo a déclaré que Hanoï et Fukuoka avaient lancé de nombreuses activités communes dans un large éventail de domaines tels que l'économie, la protection de l'environnement, la culture et l'éducation.



Le même jour, la délégation japonaise a été reçue par le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen The Hung.



Ce dernier a émis le souhait que les deux parties continuent de renforcer les échanges culturels et la coopération économique, tout en proposant que Fukuoka assiste Hanoï dans les domaines de l'éducation et de la formation, de l'environnement, des infrastructures de transport et de la promotion des produits typiques de Hanoï sur le marché japonais. Il a exprimé l'espoir que l'Assemblée préfectorale de Fukuoka servirait de passerelle pour amener les entreprises et les investisseurs japonais à Hanoï.



Tosho Matsuo a affirmé que les membres de l'Assemblée préfectorale de Fukuoka continueraient de contribuer au renforcement de l'amitié entre les deux localités et les deux pays.



Le Japon est le plus grand investisseur à Hanoï, avec 10,4 milliards de dollars d’investissement direct étranger (IDE). Il est également son plus gros fournisseur d'aide publique au développement (APD).-VNA