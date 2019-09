Le vice-président du Comité populaire de Hanoï Nguyen Quoc Hung (droite) et le vice-Premier ministre biélorusse Igor Lyashenko. Photo: kinhtedothi.vn

Hanoï (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de Hanoï Nguyen Quoc Hung a reçu mardi le vice-Premier ministre biélorusse, Igor Lyashenko, en visite de travail dans la capitale.

Le Vietnam est un partenaire important en Asie de la Biélorussie pour qu'elle puisse pénétrer au marché de l'ASEAN, a affirmé Igor Lyashenko. Ces derniers temps, les deux parties ont échangé régulièrement des délégations de tous échelons, des expériences pour la coopération au développement.

Le dirigeant biélorusse a affirmé que l'objectif de sa visite visait à consolider et à développer les relations d'amitié de longue date et à s'orienter vers un nouveau type de coopération, dont la création d’une coentreprise dans le secteur de la production et de l'assemblage de camions au Vietnam.

Pour sa part, Nguyen Quoc Hung a affirmé que les relations bilatérales avaient enregistré des réalisations ces dernières années, toutefois sans correspondre au potentiel des deux côtés. Sur la base de la coopération avec la ville de Minsk, Hanoï continuera de resserrer ses relations avec les autres localités biélorusses.

Nguyen Quoc Hung s'est déclaré convaincu que la visite du vice-Premier ministre biélorusse contribuerait au renforcement de la coopération pratique entre les deux parties, avant de s’engager à créer les conditions optimales à la coopération avec la Biélorussie. -VNA