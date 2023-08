Séance de travail le 21 août entre la délégation de Hanoi et l'Institut Paris Région. Photo: VNA Séance de travail le 21 août entre la délégation de Hanoi et l'Institut Paris Région. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Une délégation de Hanoi, conduite par le secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hanoi et président du Conseil populaire municipal Nguyen Ngoc Tuan, a effectué une visite de travail en France, dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (1973 - 2023) et de 10 ans de stratégie partenariat (2013 - 2023) entre les deux pays.La délégation a travaillé le 21 août à l'Institut Paris Région (IPR), discutant de plusieurs projets de coopération dans un futur proche comme l'amélioration des transports en commun, la planification et l’agrandissement de l'espace des rues piétonnes autour du lac Hoan Kiem, la préservation de l'ancien village de Duong Lam...Nguyen Ngoc Tuan a affirmé que depuis l'établissement de la coopération décentralisée en 1989, les relations entre Hanoi et Ile-de-France n'ont cessé de se consolider et se développer, toujours reconnues par les dirigeants des deux pays comme modèle exemplaire pour la coopération entre les localités du Vietnam et de la France.Cette bonne coopération se manifeste concrètement à travers un grand nombre de programmes et de projets, qui ont été mis en œuvre avec efficacité dans de nombreux domaines tels que l'aménagement, la gestion urbaine et les transports publics, la protection de l'environnement, la préservation des valeurs patrimoniales, la promotion du tourisme, la formation de la main-d’œuvre, contribuant de manière significative au développement socio-économique de la capitale vietnamienne.De son côté, le directeur général adjoint de l'IPR, Sébastien Alavoine, a indiqué qu'une nouvelle phase de coopération avait débuté avec le projet "Moov'Hanoi", qui vise à améliorer l'attractivité du transport en commun de Hanoi et à promouvoir l'efficacité du transport multimodal, contribuant ainsi à la réduction de la pollution et à la protection de l'environnement.La délégation de Hanoi a également assisté à la Conférence sur la promotion des investissements, du commerce et du tourisme Hanoi - France 2023, avec la participation de l'Association des entreprises vietnamiennes en France (AB Viet - France), de Business France, des représentants d'entreprises à Hanoi et en France.Dans son allocution, Nguyen Ngoc Tuan a affirmé que Hanoi continuait d'être une destination sûre, attrayante et potentielle pour les investisseurs étrangers. La ville s'engage toujours à favoriser les entreprises qui souhaitent chercher des informations et saisir les opportunités d'investissement sûres et efficaces à Hanoi.