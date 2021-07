Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Afin de remplir le double objectif de prévention de la pandémie et de développement socio-économique, Hanoï se prépare à la plus grande campagne de vaccination de l'histoire avec la détermination de la mettre en œuvre avec succès et en toute sécurité pour obtenir une immunité communautaire dans le contexte de la propagation du COVID-19.

Selon le Service municipal de la Santé, conformément à la Résolution du gouvernement, la ville compte environ 5,1 millions de personnes en âge de vaccination (de 18 à 65 ans).

Avec la capacité actuelle, jusqu'à 1,3 million de doses peuvent être reçues. Si l'approvisionnement est sécurisé, Hanoï s'efforcera d'effectuer 200.000 injections par jour.

Selon la directrice du Service municipal de la Santé, Tran Thi Nhi Ha, la ville déploiera 1.200 lignes de vaccination, et mobilisera 100 équipes mobiles d'urgence prêtes à intervenir en cas de réactions post-injection.

Les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent s'inscrire à la vaccination anti-COVID-19 via le portail https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/register-person, ou via une application de dossier de santé électronique pour smartphones appelée "Electronic Health Book" (Carnet de santé électronique).

Parallèlement à la préparation de la campagne de vaccination, la ville souhaite également continuer à recevoir des contributions au Fonds de prévention et de contrôle du COVID-19 afin de disposer de plus de ressources pour soutenir la lutte contre l'épidémie.

Pour assurer le succès de la prévention et du contrôle de l'épidémie de COVID-19, la capitale vietnamienne a appelé à la coopération et au strict respect de chaque citoyen dans la mise en œuvre des réglementations de la ville et du message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale). -VNA