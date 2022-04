Stade national de My Dinh à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La capitale Hanoï a terminé presque tous ses préparatifs pour accueillir les épreuves d'athlétisme, de football masculin, d’arts martiaux, de gymnastique, d'haltérophilie..., dans le cadre des 31es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), qui se dérouleront du 12 au 23 mai 2022.

Cela a été rapporté par Le Thi Hoang Yen, vice-directrice générale de l’Administration des Sports relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, après avoir examiné les préparatifs sur des lieux de compétition dans la capitale.

La capitale accueillera plus de 20 sports dans le cadre des prochains SEA Games. En plus, les cérémonies d’ouverture et de clôture du plus grand événement sportif régional auront lieu respectivement le 12 mai au stade national de My Dinh et le 23 mai au Palais de l’athlétisme de Hanoï.

La mission de l'Administration des sports contrôle le 24 avril les préparatifs pour les SEA Games 31 au Palais des sports aquatiques. Photo: VNA

Au Stade national de My Dinh, la construction et la rénovation des infrastructures au service des SEA Games 31 ont été accélérées. Environ 95% des travaux ont été achevés. Les sites de compétition, le vestiaire, la salle de presse..., sont tous prêts à être mis en service.

Dans les prochains jours, la mission de l’Administration des sports continuera d'examiner les travaux d'autres lieux de compétition dans la capitale.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", comprendront 40 sports avec 526 épreuves et devront attirer environ 10.000 participants. L’événement biennal était initialement prévu pour la fin de 2021 mais reporté en raison des impacts de la pandémie. -VNA