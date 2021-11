Hanoi (VNA) – Le comité du Parti de la ville de Hanoi a mis en place récemment plusieurs programmes en vue de moderniser la capitale. L’objectif est de faire de Hanoi une ville conviviale, adaptée aux exigences et besoins contemporains et d’améliorer le niveau de vie de ses habitants.

Hanoi s’efforce de simplifier les procédures administratives. . Photo : VNA



Au cours du dernier quinquennat 2015-2020, le PIB de la capitale a augmenté de 7,39%, soit un taux de croissance supérieur à celui enregistré au titre de la période 2010-2015. En 2020, le PIB de Hanoi était de 45 milliards de dollars tandis que le revenu annuel moyen par habitant s’élevait à 5.700 dollars, soit 1,5 fois de plus qu’en 2015 et 1,8 fois de plus que le niveau national.

La proportion des secteurs secondaire et tertiaire a augmenté et Hanoi entend désormais développer ses infrastructures routières, poursuivre la dématérialisation des formalités administratives et accélérer le processus d’instauration de la nouvelle ruralité. Afin de faciliter la circulation dans la capitale, 5 grands projets d’infrastructures de transport seront bientôt mis en service et notamment la construction de la ceinture 2 comme l’indique Nguyên Manh Hùng, directeur du comité de gestion des projets de l’arrondissement de Hai Bà Trung.

“La ceinture 2 jouera un rôle vraiment important pour le développement de notre arrondissement en particulier et de la ville en général. Nous avons déjà terminé les formalités concernant la libération des terrains”, a-t-il souligné.

Soucieuses de réduire les inégalités sociales entre les zones rurales et urbaines, les autorités municipales ont débloqué, depuis 5 ans, près de 790 millions de dollars aux fins de réaliser le programme concernant la nouvelle ruralité. Dans ce cadre, elles se sont employées à restructurer l’activité agricole, développer l’industrie, accroître la compétitivité des exploitations, et à regrouper les petites parcelles en de plus grandes superficies.

Dan Phuong en banlieue de Hanoi a été inscrit sur la liste des districts aux normes de la Nouvelle ruralité. Photo : VNA

La physionomie des campagnes de Hanoi a fondamentalement changé. À ce jour, Hanoi compte 368 communes néo-rurales sur la totalité de ses 382 communes. 10 districts sont aux normes de la nouvelle ruralité. Le revenu annuel moyen par habitant résidant en milieu rural est de 2.400 dollars. Pham Hai Hoa, la présidente de l’Association des agriculteurs de Hanoi, salue les efforts conjugués des autorités et de la population.

“La ville compte 783 associations d’agriculteurs qui regroupent 23.000 personnes. 876 projets destinés à protéger l’environnement rural et à aider les agriculteurs à développer leurs activités économiques ont été mis en oeuvre”, a-t-elle précisé.

Hanoi a également modernisé son administration et opté pour la numérisation de ses services publics. Aujourd’hui, plus de 1.500 démarches administratives peuvent être réalisées en ligne. Le guichet unique électronique a permis de raccourcir les délais de traitement des formalités. Les secteurs sanitaire et éducatif se partagent une base de données. Hô Van Lâm, qui habite l’arrondissement de Long Biên, apprécie beaucoup ces changements.

“Les formalités ont été simplifiées. Les fonctionnaires sont très dévoués. Ils nous aident dans toutes les démarches”, a-t-il expliqué.

Les progrès observés à Hanoi dans de nombreux domaines pendant la période 2016-2020 sont un tremplin formidable pour réussir les objectifs de développement socio-économique, 2021-2025. – VOV/VNA