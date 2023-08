Remise de certificats de mérite du Comité populaire municipal. Photo: VNA Remise de certificats de mérite du Comité populaire municipal. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Comité populaire municipal de Hanoi a organisé le 29 août une réunion pour faire le point de l'organisation de la 12e Conférence de coopération décentralisée Vietnam - France et proposer des orientations pour la mise en œuvre des travaux extérieurs pour le reste de l'année.

La 12e Conférence de coopération décentralisée Vietnam - France s'est tenue avec succès en avril dernier, marquant une étape importante dans la série d'activités célébrant le 50e anniversaire des relations diplomatiques et les 10 ans de partenariat stratégique entre les deux pays.

Cet événement a mis en évidence le rôle important, la crédibilité et les contributions cruciales des mécanismes de coopération au niveau local aux relations bilatérales.

Une séance plénière et quatre symposiums ont rassemblé près de 1.000 délégués de 50 localités du Vietnam et 12 villes de France.

La conférence a également comporté un large éventail d'activités telles que la signature d'accords de coopération, des expositions de photos sur les relations Vietnam - France, un forum d'affaires, le festival «Balade en France» et des visites sur le terrain. La conférence revêt une importance significative, non seulement pour les affaires étrangères de la capitale, mais aussi pour faire progresser les relations diplomatiques entre le Vietnam et la France.

Au cours des huit premiers mois de l’année, Hanoi a étroitement intégré ses efforts en matière de politique étrangère à la mise en œuvre des tâches de redressement socio-économique et de développement post-pandémique, tout en promouvant l'intégration internationale globale, avec un accent particulier sur l'intégration économique.

Les autorités municipales se sont efforcées d'approfondir les partenariats de collaboration de manière pratique et efficace. Sans oublier de renforcer les relations internationales dans les dimensions politiques, économiques et culturelles.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Manh Quyen, a déclaré que la ville avait dirigé la mise en œuvre d'importantes activités en matière de relations extérieures avec des implications politiques cruciales.

Il a suggéré que le secteur des affaires étrangères de la capitale reste créatif et déterminé, en renforçant la nouveauté dans la gestion pour bien accomplir les tâches définies.

Les services doivent intensifier leurs efforts en matière de recherche, de conseil et de prévision stratégique des situations mondiales et régionales, qui pourraient avoir un impact sur la capitale, identifier les orientations et élaborer des plans d'affaires étrangères à long terme.

A cette occasion, 36 organisations et 21 personnes, ayant enregistré des réalisations exceptionnelles dans l'organisation réussie de la 12e Conférence de coopération décentralisée Vietnam – France, ont reçu des certificats de mérite du Comité populaire municipal. -VNA