Hanoï (VNA) - Selon un plan du Comité populaire de Hanoï, les transports en commun de la capitale devront couvrir d’ici 2025 de 30 à 35% de la demande de déplacement de la population locale.

Ce plan, portant sur la mise en oeuvre d'une résolution du gouvernement concernant le renforcement de la sécurité routière et la résolution des embouteillages, fixe également l’objectif de diminuer de 5% à 10% le nombre d’accidents de la circulation.

Le Comité populaire municipal a défini 10 tâches et solutions, y compris l'investissement dans les infrastructures routières et la construction d’ouvrages pour résoudre les embouteillages. La capitale s’intéresse également à l’investissement dans le développement d'un système de transport accessible aux personnes handicapées et aux personnes âgées dans les zones urbaines, ainsi qu’aux études pour piloter des voies pour les vélos…-VNA