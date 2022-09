Les jouets traditionnels permettent aux enfants de comprendre l’origine et la signification de la Fête de la mi-automne. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - À quelques jours avant la Fête de la mi-automne, les rues comme Hàng Ma, Luong Van Can, le marché de Dông Xuân... sont déjà colorées avec de nombreux jouets en vente. Les objets traditionnels tels que des lanternes, des masques, des tambours... sont préférés par les enfants par rapport aux jouets importés.Selon Dô Thu Hang, propriétaire d'un magasin sur la rue Hàng Ma, les modèles de jouets produits dans le pays ont été considérablement améliorés en termes de designs et de couleurs. Elle vend principalement des jouets vietnamiens dont des dèn ông sao (lanternes en forme d’étoile), des dèn kéo quân (lanternes à ombres mobiles), des dèn ca chep (lanternes en forme de carpes), des masques en papier, jouets en forme des têtes de licorne, des dragons et des tambours…Cette année, les prix ont augmenté de 10% à 20% par rapport à l'année précédente."Les jouets traditionnels s’écoulent bien. Un masque en papier mâché vietnamien coûte plus de 30.000 dôngs, soit 3 fois plus cher que celui en fabrication étrangère", a ajouté Mme Hang.Plus précisément, le prix des dèn ông sao varie entre 10.000 et 30.000 dôngs, les lanternes en forme d'animaux lumineux coûtent entre 25.000 et 40.000 dôngs, les lanternes en papier avec musique de 30.000 à 60.000 dôngs/pièce, masques en papier de 15.000 à 40.000 dôngs/pièce.