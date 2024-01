Hanoi (VNA) – Hanoï, la capitale du Vietnam, se classe à la 17e position dans la liste des 25 destinations gastronomiques les plus attractives au monde, selon le classement de TripAdvisor, l'un des plus grands sites web de voyage.

Hanoï, la capitale du Vietnam, se classe à la 17e position dans la liste des 25 destinations gastronomiques les plus attractives au monde, selon le classement de TripAdvisor. Photo : VNA

TripAdvisor affirme que la capitale vietnamienne est une destination idéale pour ceux qui aiment la beauté poétique et teintée par le temps.

La charmante de la capitale vietnamienne a bien vieilli, en préservant son quartier historique, ses monuments et son architecture coloniale, tout en s'ouvrant aux développements modernes. Hanoï a peut-être ignoré plusieurs ses anciens noms, notamment Thang Long ou "dragon ascendant", mais elle n'a pas oublié son passé, comme en témoignent des sites tels que le mausolée du Président Ho Chi Minh et la prison Hoa Lo. Des lacs, des parcs, des boulevards ombragés et plus de 600 temples et pagodes contribuent au charme de cette ville facilement découverte en taxi.

Cet endroit compte de nombreux sites historiques célèbres tels que le lac Hoan Kiem, la cathédrale Saint-Joseph, le Temple de la Littérature, la Citadelle impériale de Thang Long, et bien d'autres.

Un plat spécial de Hanoi . Photo : VNA

Le vieux quartier de Hôi An, Hanoi et Hô Chi Minh ville continuent également d'être honorés par TripAdvisor parmi les meilleures destinations de choix pour les voyageurs en 2023.

Ce prix prestigieux honore les destinations ayant reçu les meilleures critiques de la part des visiteurs l'année dernière.

Le vieux quartier de Hôi An, patrimoine mondial de l'UNESCO, se classe à la 2e position et Hô Chi Minh ville se place à la 11e dans la liste des 25 destinations les plus populaires au monde. Hôi An est présentée comme une destination favorite et incontournable des touristes.

Hô Chi Minh-Ville est quant à elle la plus grande et dynamique ville du Vietnam. - VNA