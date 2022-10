Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de Hanoï a chargé les secteurs concernés et le Conseil de gestion du chemin de fer métropolitain de Hanoï (MRB) de lancer le projet d'étude de la construction de la voie ferrée urbaine N°6 (tronçon Nôi Bài – Ngoc Hôi) dans le district de Thanh Tri, en banlieue de la capitale.



Le projet d'étude sera financé par le gouvernement australien via la Banque mondiale (BM), sous forme d'une aide non remboursable. Le MRB sera chargé de travailler avec les experts de la BM sur le contenu du projet, les formes d'investissement et l'étude pour l'application du modèle de développement urbain axé sur le transport en commun (TOD).



Le modèle TOD sera appliqué pour exploiter les espaces souterrains dans les gares et les terrains d'alentours dans le but de récupérer une partie des fonds d'investissement, d'améliorer l'efficacité de l'investissement et d'alléger la pression sur le budget de l'État.



Selon la Planification globale de l'édification de la capitale à l'horizon 2030 et vision à 2050 approuvé le 26 juillet 2011 par le Premier ministre, Hanoï disposera de huit lignes ferroviaires urbaines d'une longueur totale de 318 km.



La planification a permis de développer complètement le réseau ferroviaire urbain de la capitale. Une fois achevées, ces lignes ferroviaires urbaines constitueront une colonne vertébrale complète pour le système de transport de Hanoï, offrant de nombreuses possibilités de développement socio-économique, culturel et politique de la capitale et des provinces voisines...



Jusqu'à présent, seule la première ligne Cat Linh-Hà Dông a été achevée et mise en service. La construction de la ligne de métro Cat Linh-Hà Dông a débuté en octobre 2011 et s'est achevée en novembre 2018.



La ligne ferroviaire urbaine relie Cat Linh dans l'arrondissement de Ba Dinh à l'arrondissement de Hà Dông à Hanoï, dispose d’un capital d’investissement total d’environ 886 millions de dollars financé par l'APD chinoise, après plusieurs ajustements.



La ligne surélevée fait plus de 13 km de long et compte 12 gares et 13 trains. Chaque train, dont la vitesse prévue est de 80 km/h, dispose de quatre voitures capables de transporter plus de 900 passagers. Contrôlé automatiquement par un centre situé au dépôt Hà Dông, la ligne ferroviaire est configurée pour une fréquence des trains de 6 à 7 minutes, ou même de 2 à 3 minutes aux heures de pointe. Il faut un peu plus de 23 minutes à un train pour aller de la première gare à la dernière. Les trains circulent tous les jours de 5h à 23h. -VNA