Hanoï (VNA) - L’arrondissement de Ba Dinh, à Hanoï, est un endroit avec de nombreux sites pittoresques, attractions touristiques et festivals.

Avec les avantages en matière de conditions naturelles et culturelles, l’arrondissement de Ba Dinh décide de se concentrer sur la promotion des valeurs des reliques et l'expansion des espaces culturels en fonction de son potentiel et ses caractéristiques pour répondre aux besoins du peuple.

Ainsi, Ba Dinh promeut les valeurs culturelles et le tourisme, crée des opportunités pour les visiteurs d’avoir des expériences plus intéressantes et des activités de divertissement saines, contribuant à augmenter la durée de leur séjour et leurs dépenses.

Dans le temps à venir, le Comité populaire de Ba Dinh se concentrera sur le développement de l'espace culturel et touristique. Il développe la rue piétonne nocturne Dao Ngoc - Ngu Xa, ouvrira le quartier d’affaires et piétonne au tour du lac Ngoc Khanh, afin que ces lieux deviennent véritablement des destinations attractives.

Parallèlement, Ba Dinh renforce la protection de l'environnement, la conservation et la promotion des patrimoines culturels et de l'identité culturelle traditionnelle.

En outre, l’arrondissement de Ba Dinh augment les investissements dans la restauration des reliques dégradées et la modernisation du système d'infrastructures. -VNA