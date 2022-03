Hanoï, 7 mars (VNA) - Le Comité populaire de Hanoï s'est fixé pour objectif de faire bénéficier 224.500 personnes d'une formation professionnelle cette année.

La formation professionnelle allie la théorie et la pratique. Photo : VNA

Le taux de travailleurs formés atteindra 72,2 % de la main-d'œuvre totale, dont 51,2 % de titulaires de diplômes et de certificats.

Ces objectifs sont fixés par l'administration de la ville comme l'une des tâches les plus importantes dans la réalisation de sa stratégie socio-économique et la garantie du bien-être social.

Pour ce faire, la ville améliorera la qualité des établissements de formation professionnelle, en mettant l'accent sur la mise à niveau de leurs infrastructures, des équipements scolaires et la rénovation des programmes d'études pour répondre à la demande du marché du travail, évitant ainsi de perturber la chaîne d'approvisionnement en main-d'œuvre.

L'hébergement et la formation des stagiaires doivent être organisés de manière appropriée tout en garantissant le respect des réglementations en matière de prévention et de contrôle de la pandémie.

Les qualifications professionnelles des chargés de cours dans les établissements d'enseignement professionnel seront renforcées, contribuant ainsi à former des ouvriers capables d'acquérir une technologie de production avancée et la capacité d'être compétitifs sur le marché du travail.

Des orientations liées à la formation professionnelle pour les apprenants seront promues et des informations sur les opportunités d'emploi seront diffusées sur les réseaux sociaux.

La formation dans les écoles professionnelles sera liée aux besoins des entreprises et à la création d'emplois. Les entreprises sont encouragées à établir des relations avec les établissements de formation professionnelle.

Le service du Plan et de l’Investissement de Hanoï est chargé de se coordonner avec les agences concernées dans la garantie des ressources financières pour le développement des formations professionnelles.

Le Comité populaire municipal a demandé au Conseil de gestion des parcs industriels et des zones franches de Hanoï, à l'Association des PME de Hanoï et aux entreprises locales de créer des conditions favorables pour que les employés puissent participer aux examens nationaux sur les compétences professionnelles afin d'améliorer leurs qualifications, et d'embaucher ceux qui ont été formés ou qui ont obtenu des certificats professionnels dans un certain nombre de métiers. - VNA