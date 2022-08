L'ancienne villa au No 49 rue Tran Hung Dao - No 46 rue Hang Bai, Hanoï, est rénovée et préservée. Photo: hanoimoi



Hanoï (VNA) - Hanoï a sélectionné 80 anciennes villas et 12 ouvrages architecturaux construits avant 1954 à mettre dans une liste de réparation et de préservation.

Parallèlement, les organes compétents élaborent un plan de préservation et de réparation et un dossier de gestion d'autres anciens villas et ouvrages architecturaux. Ils doivent également évaluer la qualité des villas anciennes pour faire un rapport au Comité populaire municipal.

Par ailleurs, Hanoï continue d’inciter et de guider les arrondissements concernés dans la réparation de certaines anciennes villas construites avant 1954.

Selon la liste énumérant les villas construites avant 1954 dans la ville de Hanoï publiée en juin dernier, la capitale compte 1.216 anciennes villas divisées en trois groupes, dont celles appartenant à l'État, à des organisations, à des familles et particuliers. -VNA