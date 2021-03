Hanoï autorise 22 nouveaux projets d'IDE. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En février, Hanoï a autorisé 22 nouveaux projets d'investissement étranger avec un capital social total de 12,1 millions de dollars.



Ce qui est ressorti de la conférence de presse périodique de février organisée récemment par le Comité populaire municipal.



Malgré l'épidémie de COVID-19, au cours des deux premiers mois de l'année, la situation économique de la ville a obtenu de nombreux résultats positifs, avec notamment de nombreux indicateurs de croissance plus élevés qu'à la même période de l'an passé.



Plus précisément, les recettes budgétaires totales de l'État dans la ville à la fin de février 2021 se sont élevées à 50.839 milliards de dongs, soit 96% par rapport à l'année précédente. Les dépenses du budget local ont atteint 8.615 milliards de dongs, soit 97% par rapport à l'année précédente. L'indice de production industrielle en février a diminué de 23% par rapport à janvier et de 11% en un an, et a augmenté de 7,5% en 2 mois.



L’export-import s’est fortement redressé. Le chiffre d'affaires à l'exportation en février a diminué de 0,1% par rapport à janvier, et a augmenté de 10,7% sur la même période. En 2 mois, les exportations municipales se sont chiffrées à 2,3 milliards de dollars (+13%). Le chiffre d'affaires des importations en février a diminué de 0,2% par rapport à janvier et a augmenté de 29,1% en un an. Hanoï a importé pour 5,4 milliards de dollars en 2 mois (+26%).



Le secteur du tourisme a chuté en raison du lourd impact de l'épidémie. Les arrivées internationales en février ont diminué de 47,4% par rapport à janvier et de 95,1% en un an. En 2 mois, la ville a accueilli 33.100 visiteurs (-94%).



En termes d'attraction des investissements de développement, en février, 22 projets d'investissements étrangers ont été nouvellement autorisés avec un capital social total de 12,1 millions de dollars. Au cours des 2 premiers mois de l'année, le total des nouveaux projets d'IDE et des relèvements de capitaux de projets déjà opérationnels a atteint 58,9 millions de dollars.



Hanoï a approuvé la politique pour 2 projets d'investissement nationaux, atteignant 2.879 milliards de dongs. La ville a délivré des certificats d'enregistrement à 3.415 entreprises nouvellement créées, d'un capital social de 36,6 milliards de dongs (-8% en nombre d'entreprises et -54% en capital social en un an). -CPV/VNA