Une rue de Hanoï et des panneaux sur les SEA Games 31. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Ces derniers jours, les rues de la capitale sont décorées de drapeaux et de fleurs de couleurs vivantes pour saluer l'ouverture des 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), prévue le 12 mai prochain au stade national de My Dinh.



Environ 2.000 banderoles et slogans sur les SEA Games 31 ont été accrochés sur les routes et les rues principales et dans les lieux publics.



En matière de réponse au COVID-19, le Comité populaire de Hanoï a élaboré un plan de prévention et de contrôle de l’épidémie aux SEA Games 31.



Selon ce plan, ceux qui sont testés positifs au SARS-CoV-2 ou qui ont le COVID-19 ne participeront pas à la compétition, ne fourniront pas de service aux 31e SEA Games et seront mis en quarantaine et traités conformément aux instructions. Les délégations sportives participant aux 31e SEA Games paieront elles-mêmes les frais d'hospitalisation pour des membres hospitalisés.



Les SEA Games 31 sont le plus grand événement sportif de la région, avec la participation d'environ 10.000 sportifs, entraîneurs et officiels de 11 pays d'Asie du Sud-Est.



Le comité d'organisation des SEA Games 31 de Hanoï s'est coordonné avec les organes compétents pour mobiliser environ 3.000 personnes pour les cérémonies d'ouverture et de clôture de cet événement. Au 7 mai, les travaux préparatoires sur les infrastructures ont été pour l'essentiel terminés. Les ouvrages répondent tous aux critères et réglementations de la Fédération sportive d'Asie du Sud-Est.



Le 7 mai, dans le but de saluer les SEA Games 31, l’Union des femmes de l’arrondissement de Ba Dinh, Hanoï, a organisé une fête de l’Ao dai (tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes). Diverses activités ont été organisées dans ce cadre pour diffuser les significations des SEA Games 31. -VNA