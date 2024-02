En février, Hanoï a reçu 2,18 millions de visiteurs, une hausse de 7,1% par rapport à la même période en 2023. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le nombre de touristes à Hanoï continue d’augmenter, comme l'a annoncé mercredi le Département du tourisme de la ville.

En février, Hanoï a reçu 2,18 millions de visiteurs, une hausse de 7,1% par rapport à la même période en 2023. Parmi eux, environ 380 000 étaient des touristes internationaux et 1,79 millions étaient des touristes nationaux, soit une augmentation annuelle de 15% et 5,6% respectivement. Les revenus totaux étaient estimés à 8 057 milliards de dôngs (322,28 millions de dollars), soit une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente.

Depuis le début de l'année, Hanoï a accueilli 4,23 millions de visiteurs ( 11,9%), dont 890 000 touristes internationaux ( 52,4%) et 3,34 millions de touristes nationaux ( 4,5%). Les revenus totaux étaient estimés à 16 416 milliards de dôngs, soit une hausse de 20,9% par rapport à l'année précédente.

En février, le nombre de touristes qui ont séjourné a augmenté par rapport au mois précédent, grâce aux vacances du Nouvel An lunaire (Têt) du Dragon.

Actuellement, Hanoï compte plus de 3 750 établissements d'hébergement avec un total de 71 050 chambres. Le taux d'occupation moyen des hôtels en février est estimé à 61,2%, soit une augmentation de 0,4% sur un mois et de 5% sur un an.

Le directeur du Département du tourisme de Hanoï a indiqué qu'en mars, le département mettra en œuvre diverses initiatives pour continuer à stimuler le développement du tourisme, y compris le programme "Get on Hanoi 2024" et le Programme du printemps d'amitié 2024.

De plus, le département prépare un projet pour développer un modèle de tourisme communautaire associé à des expériences pratiques dans des villages artisanaux et des destinations touristiques dans les districts de My Duc et Chuong My ainsi qu'un modèle de tourisme agricole dans les districts de Thuong Tin, Ba Vi, Soc Son et le chef-lieu de Son Tay.

Le Département du tourisme de Hanoï cherchera à renforcer la coopération avec d'autres villes et provinces pour développer des circuits et des produits touristiques, tels que l'itinéraire culturel et spirituel Hanoi - Ha Nam - Ninh Binh, et les itinéraires touristiques Hanoi - Son La, Hanoi - Lao Cai - Lai Chau. -VNA