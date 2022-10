Espace destiné aux soins des paons au Centre de sauvetage des animaux sauvages de Hanoï. Photo: hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - De janvier à septembre, le Centre de sauvetage des animaux sauvages de Hanoï a traité 92 affaires de trafic d'espèces sauvages avec 774 mammifères et oiseaux, et 33,4 kg de serpents. Ces mammifères et oiseaux et ces serpents sont tous encore vivants.

Le nombre de affaires découvertes et d'animaux sauvés a augmenté de près de 20 % par rapport à la même période de l'an dernier.

Le Centre a aussi remis en liberté 357 mammifères et oiseaux et 40 kg de serpents dans leur environnement naturel dans les parcs nationaux de Phong Nha - Ke Bang (province de Quang Binh), de Cuc Phuong (province de Ninh Binh) et dans la forêt de Huong Son (district de My Duc).

Le Centre a accordé également une attention particulière aux travaux de conservation des espèces sauvages menacées, rares et en voie de disparition. -VNA