Photo : VNA

Hai Phong (VNA)- Une délégation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural conduite par son vice-ministre Phung Duc Tien s'est rendue à la ville portuaire de Hai Phong (Nord) le 2 août pour inspecter les mesures appliquées pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tien, a déclaré que la ville avait montré des améliorations par rapport à l'inspection de l'année dernière, comme un nombre plus élevé de navires d'exploitation autorisés et des politiques pionnières dans l'installation des systèmes de surveillance des navires ( VMS ). Cependant, il existe encore des cas de navires de pêche opérant dans des zones mal désignées, et la gestion des violations par la ville n'a pas encore été pleinement efficace, a-t-il ajouté.