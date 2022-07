Une vue du séminaire. Photo: VNA

Tokyo (VNA) – Le Comité populaire de la province de Hai Duong (Nord) a coorganisé jeudi 13 juillet à Tokyo avec l’ambassade du Vietnam au Japon un séminaire de promotion du commerce et des investissements de Hai Duong, réunissant des représentants de nombreuses entreprises et investisseurs des deux pays.



S’exprimant lors de l’ouverture du séminaire, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hông Nam, a passé en revue les relations entre le Vietnam et le Japon, soulignant la participation du Vietnam aux chaînes d’approvisionnement des entreprises japonaises.



Le vice-président de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), Shigetoshi Aoyama, a hautement apprécié le potentiel de développement de la province de Hai Duong.



Selon le responsable, les entreprises japonaises ont commencé à investir à Hai Duong depuis 2000. La province vietnamienne dispose actuellement d’une grande marge de manœuvre pour développer des industries de nouvelle génération et à haute valeur ajoutée.



Pour sa part, le président du Comité populaire de Hai Duong, Triêu Thê Hung, a présenté les potentiels de développement de sa province et appelé les entreprises japonaises à investir à Hai Duong.



Hai Duong dispose d’un grand potentiel pour se développer dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, du commerce, des services et du tourisme. Dans un avenir proche, elle espère devenir un centre industriel, commercial et de services majeur du Nord du Vietnam, a-t-il indiqué, promettant de créer les meilleures conditions pour les investisseurs étrangers.



S’exprimant lors du séminaire, des représentants d’entreprises et d’organisations japonaises ont hautement apprécié le potentiel de développement de la province de Hai Duong.



Hai Duong abrite actuellement 11 parcs industriels et 32 grappes industrielles. La province est en train d’achever en urgence la construction d’infrastructures de six nouveaux parcs industriels et 26 grappes industrielles d’une superficie totale de 2.700 hectares.



Au cours de la période 2021-2030, la province construira 15 parcs industriels et 50 grappes industrielles supplémentaires, qui devraient couvrir une superficie totale de 10.000 hectares. Elle a établi une planification pour une zone industrielle dynamique d’une superficie totale d’environ 10.000 hectares, qui devrait favoriser les liens d’affaires avec Hanoi et Hai Phong.



Hai Duong compte actuellement 490 projets d’investissements directs étrangers (IDE) de 26 pays et territoires avec un capital social total de plus de 9 milliards de dollars, dont 60 projets japonais de près de 1,5 milliard de dollars. Le Japon se classe 2e en termes de nombre de projets parmi les pays investissant dans la province. – VNA