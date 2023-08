Deux accusées lors du procès. Photo: VNA

Ha Tinh (VNA) – Deux femmes ont été condamnées à 15 ans de prison chacune pour « abus des droits à la liberté et à la démocratie portant atteinte aux intérêts de l'État, aux droits et intérêts légitimes des organisations et des individus ».



Le procès en première instance de cette affaire impliquant Hoang Thi Son (née en 1958, domiciliée dans le bourg de Huong Khe, province de Ha Tinh) et Thai Thi Be (née en 1956, domiciliée dans la commune de Phuc Trach, district de Huong Khe, province de Ha Tinh), a eu lieu le 8 août.



Selon l'acte d'accusation, du 23 novembre 2022 au 19 avril 2023, en raison d'un désaccord avec les réponses et le traitement des requêtes des organes et responsables compétents, Hoang Thi Son et Thai Thi Be avaient profité du droit à la liberté d'expression, en utilisant YouTube et Facebook pour publier de nombreux contenus dénaturant des informations, insultant l’administration, les oragnes publics et les dirigeants du district de Huong Khe, province de Ha Tinh.



Lors du procès, les accusées ont reconnu les faits et ont souhaité bénéficier de la clémence de la loi.-VNA