Cérémonie de commémoration et d’inhumation des restes de 18 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge. Photo: VNA



Gia Lai (VNA) - Une cérémonie de commémoration et d’inhumation des restes de 18 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge a eu lieu le 24 mai au cimetière du district frontalier de Duc Co, province de Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre).

L’événement a vu la présence des responsables du ministère de la Défense, de la province de Gia Lai, de l’Armée royale du Cambodge et des provinces cambodgiennes de Ratanakiri, Stung Treng et Preah Vihear.



Lors de l’événement, la vice-présidente du Comité populaire provincial Nguyen Thi Thanh Lich, également cheffe du Comité provincial de pilotage de recherche, de rassemblement et d'identification des restes des soldats tombés au champ d'honneur (Comité provincial de pilotage 515), a affirmé que des dizaines de milliers de soldats volontaires et d'experts vietnamiens se sont tenus aux côtés du peuple cambodgien pour l’aider à combattre le régime génocidaire de Pol Pot.

Le Parti, l'État, le peuple du Vietnam et du Cambodge sont toujours reconnaissants envers le sacrifice des Héros morts pour la Patrie, a-t-elle souligné.

Ces restes ont été retrouvés du 4 janvier au 16 mai 2022 par l'équipe de recherche des portés disparus K52 du commandement militaire de Gia Lai dans trois provinces du Cambodge - Ratanakiri, Stung Treng et Preah Vihear. Depuis sa fondation, l’équipe K52 a retrouvé au Cambodge et rapatrié les restes de près de 1.500 soldats volontaires et experts vietnamiens. -VNA