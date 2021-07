L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang et le maire de La Plagne Tarentaise ont coupé la bande d'inauguration. Photo : VNA



La danse du lion présentée au festival. Photo :VNA



Paris (VNA) - Sous le soleil d’été alpiniste, le Festival du Vietnam s'est déroulé du 16 au 18 juillet dans la commune de La Plagne Tarentaise, un des plus beaux sites touristiques du Département de la Savoie, région Auvergne-Rhône-Alpes, au sud-est de la France.C'est la première fois que le Vietnam est choisi comme l’invité d'honneur unique du Festival d’été de cette commune et la deuxième fois que le Festival du Vietnam se tient en France à l’initiative de l’association Asia New Generation - Vietnam.L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, et la cheffe de la délégation vietnamienne auprès de l'UNESCO, Lê Thi Hông Vân, Mme Stéphanie Do, présidente du Groupe parlementaire d'amitié franco-vietnamienne, ainsi que de nombreux élus et dirigeants locaux ont assisté à l'événement.S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam Dinh Toan Thang a hautement apprécié l'initiative de l'Asia New Generation - Vietnam d'organiser ce Festival du Vietnam, ainsi que l’accueil chaleureux des dirigeants de La Plagne Tarentaise. "J’y vois l’illustration des relations de coopération de longue date entre la France et le Vietnam, empreintes de sentiments d’amitié de nature à contribuer à l’approfondissement des relations de partenariat stratégique entre nos deux pays depuis 2013 qui englobe bien entendu la coopération décentralisée entre nos villes et régions", a-t-il souligné.De son côté, le maire Jean-Luc Boch a exprimé son plaisir d'accueillir l'événement Festival du Vietnam à La Plagne Tarentaise, ainsi que ses fortes impressions en faveur de la richesse et la diversité de la culture d'un pays lointain, présentée pour la première fois dans sa commune. Il a également partagé son souhait d’entamer la coopération ou le partenariat avec les localités du Vietnam notamment dans les domaines du commerce et du tourisme.La manifestation a regroupé une dizaine de stands présentant les spécialités comme le thé, les noix de cajou, le canne à sucre, ainsi que les produits des villages d'artisanat traditionnel comme les chapeaux coniques, la soie naturelle, les lanternes... Les plats vietnamiens dont notamment le nem, le pho et le banh my ont attiré un grand nombre de touristes estivaux et des habitants locaux.Dans le cadre du Festival, de nombreuses activités ont été organisées telles que la présentation de la gastronomie vietnamienne, le concours de chant d'Asie, l'interprétation d'instruments de la musique folklorique, le défilé des ao dai, la danse du lion, les arts martiaux ... À cette occasion, le Centre culturel du Vietnam en France a organisé une exposition de photos sur le pays et l’homme du Vietnam. Quant à la compagnie d’aviation Vietnam Airlines invite les visiteurs à s’envoler avec elle.Selon M. Philippe Thais, directeur du Festival du Vietnam, il s'agit d'un événement annuel organisé pour la première fois en 2019 dans la ville de Lyon et dans le but de promouvoir l'image de l’homme et de la terre vietnamien, de faire découvrir la culture et le touriste du Vietnam. Cependant, l’année dernière, en raison du Covid-19, le Festival du Vietnam 2020 n'a pu avoir lieu.S'exprimant sur l'organisation de l'événement, M. Roland Beaumont, président d’Asia New Generation - Vietnam a déclaré : "Le Festival du Vietnam est un grand événement pour les Vietnamiens résidant en France en 2021. Dans le contexte du Covid- 19, afin d'organiser avec succès cet événement, nous avons rencontré de nombreuses difficultés dans la mobilisation de fonds et de ressources humaines, le transport des marchandises, la prévention et la lutte contre la pandémie. Mais nous avons l’honneur d’accueillir l’Ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, et la Cheffe de la Délégation du Vietnam auprès de l'UNESCO, Lê Thi Hông Vân, ainsi que de nombreux élus et dirigeants français. Nous bénéficions également du parrainage de Vietnam Airlines et du soutien de la commune La Plagne Tarentaise". Roland Beaumont a également confié son ambition d’organiser le 3e Festival du Vietnam à Paris en été 2022.Créée en octobre 2018, Asia New Generation - Vietnam est une association spécialisée dans l'organisation d'événements humanistes et culturels pour présenter la culture, la gastronomie et l’artisanat traditionnel du Vietnam. Par ailleurs, l'association se lance dans la mobilisation de dons pour financer des activités humanitaires, et aider les défavorisés dans le pays. -VNA