Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le groupe de pilotage pour la production, la reconnexion et le ravitaillement alimentaire agricole dans les villes et provinces du Sud, créé le 18 juillet et dirigé par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, a présidé lundi 26 juillet une visioconférence avec le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et les représentants des 20 services compétents des provinces méridionales pour lever les obstacles aux transports de produits agro-alimentaires.

La production de riz et d'autres produits végétaux n’est pas inquiétante à l'échelle nationale. Le riz, les légumes et les fruits suffisent à satisfaire les besoins intérieurs et ceux de l'exportation. La production de légumes dans tout le Sud devrait être de 5,7 millions de tonnes d'ici à la fin de l'année, suffisante pour la consommation. En particulier, dix-neuf provinces fournissent chaque mois en moyenne 560.000 à 600.000 tonnes de légumes, selon un rapport rendu public le même jour par ledit ministère.



La production animale est stable et l'offre est importante. La province de Dông Nai (Sud) produit près de 10.000 têtes de porcs chaque jour, dont seulement 1.300 têtes consommées dans la province (15%). Le reste est expédié vers d'autres provinces et Hô Chi Minh-Ville (85%).



La province de Dông Nai produit chaque jour environ 100.000 poulets, seulement 5% pour la consommation provinciale, le reste pour Hô Chi Minh-Ville et d'autres provinces.



Selon les rapports des entreprises, au 25 juillet, la quantité de viande de bétail et de volaille fournie à Hô Chi Minh-Ville était relativement stable. Cependant, la demande de consommation a diminué par rapport à la période d’avant la mise en œuvre de la distanciation sociale en raison du COVID-19.



La production de produits aquatiques de 19 provinces et villes du Sud est estimée à 5,09 millions de tonnes par an. On estime que d’ici la fin de l’année, elle atteindra 2,9 millions de tonnes. En moyenne, la région Sud peut produire environ 483.000 tonnes par mois.



Dans le contexte d'épidémie de COVID-19, la demande de produits aquatiques a diminué, néanmoins la quantité est suffisante pour la consommation intérieure et l'exportation.



Les activités de transport de crevettes et d'aliments aquacoles dans les provinces du Sud se sont globalement bien déroulées. Certains marchés traditionnels de Hô Chi Minh-Ville ont rouvert et la circulation s'est progressivement rétablie.



Coopération étroite entre les organismes compétents

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville s’est coordonné avec les groupes de travail du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et du ministère de l'Industrie et du Commerce pour examiner la situation dans trois marchés de gros, à Binh Diên, Thu Duc et Hoc Môn, afin d’évaluer la nécessité d’ouverture de plusieurs points de rassemblement de produits agricoles et de stations temporaires de transbordement de produits agricoles, tout en garantissant la sécurité et l'hygiène alimentaire et répondant surtout aux exigences de prévention du COVID-19.



Il est suggéré aux autorités locales, en plus de renforcer les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie, de créer les meilleures conditions pour le transport des animaux, des produits d'origine animale, du matériel agricole, de résoudre l’éventuel pénurie de biens en raison des difficultés de circulation.



Dans le même temps, le groupe de travail demande de renforcer la mise à jour des informations sur l'offre et la demande. Les services locaux de la Santé fourniront bientôt des conseils et un soutien pour créer des conditions sûres de prévention des maladies afin que les abattoirs puissent bientôt reprendre leurs activités.



Le groupe de travail a proposé aux Services de l’agriculture et du développement rural de 19 provinces et villes de créer un groupe de pilotage similaire pendant la période de la distanciation sociale chargé de diriger la production, de relier l'offre et la demande de produits agricoles, d’aider les provinces à lever les difficultés dans l’acheminement des produits, de faire remonter immédiatement au comité directeur de la province les problèmes survenant pour la prévention et le contrôle du COVID-19 afin de les résoudre rapidement. -CVN/VNA