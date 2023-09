Le Forum de coopération en matière d'investissement Vietnam-Japon dans la préfecture de Kanagawa. Photo : VNA

Tokyo (VNA) - Le Forum de coopération en matière d'investissement Vietnam-Japon dans la préfecture de Kanagawa a été co-organisé le 8 septembre à Yokohama par l'ambassade du Vietnam au Japon et les autorités de Kanagawa et des provinces vietnamiennes de Ha Nam et Bac Ninh au Nord.



S'exprimant à l'ouverture du forum, l'ambassadeur Pham Quang Hieu a souligné que le Japon était le partenaire économique le plus important du Vietnam, fournissant la plus grande aide publique au développement et également son deuxième partenaire en termes d'accueil de travailleurs détachés contractuels, son troisième partenaire d'investissement touristique et son quatrième partenaire commercial.



Les investisseurs japonais, ceux de la préfecture de Kanagawa en particulier, ont joué un rôle très important dans le processus d'attraction des investissements étrangers au Vietnam au cours de ces 35 dernières années.



Le gouverneur Kuroiwa Yuji a estimé que ce forum était une très bonne opportunité pour les entreprises de la préfecture de Kanagawa de mettre à jour les dernières informations sur l'environnement des affaires au Vietnam, afin de choisir la direction la plus appropriée pour les opérations et les investissements des entreprises locales au Vietnam dans les temps à venir.



En particulier, le forum a vu la présence de dirigeants des provinces de Ha Nam et Bac Ninh, qui ont présenté les atouts locaux et les politiques préférentielles pour les investisseurs japonais. Le gouverneur Kuroiwa a espéré que de plus en plus d'entreprises de la préfecture de Kanagawa choisiraient le Vietnam comme destination d'investissement et contribueraient ainsi activement à la coopération économique et commerciale entre les deux pays.



Le Forum de coopération en matière d'investissement Vietnam-Japon dans la préfecture de Kanagawa est l'événement d'ouverture d'une série d'activités d'échanges et de coopération dans les domaines de l'économie, de la culture, de l'investissement, du tourisme et de la cuisine, dans le cadre des « Journées du Vietnam » qui se tiennent du 8 au 10 septembre dans cette même préfecture. - VNA