Panorama du forum. Photo : http://baophapluat.vn



Hanoï, 13 décembre (VNA) – Un forum consacré à l’application des textes juridiques sur la protection des personnes démunies et des groupes vulnérables dans le secteur judiciaire a eu lieu le 13 décembre à Hanoï.



Cet événement a été organisé par le ministère de la Justice, en coopération avec la Délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam et l’ONU Vietnam. Il a réuni plus de 120 spécialistes qui ont partagé des idées concernant la garantie de l’accès à la justice et l’autonomisation des personnes démunies et des groupes vulnérables.



Les participants ont également discuté de l’application des textes juridiques sur la protection des personnes démunies et des groupes vulnérables dans le secteur judiciaire, conformément aux orientations stratégiques de développement durable pour 2011-2020 et aux conventions internationales auxquelles le Vietnam est partie.



Dans son discours d’ouverture, le vice-ministre de la Justice Nguyen Khanh Ngoc a souligné les efforts du gouvernement vietnamien pour favoriser la participation des personnes démunies et des groupes vulnérables à la vie politique, sociale, économique et culturelle.



La Constitution de 2013, la loi de l’enfant de 2016, la loi d’assistance juridique de 2017, le Code pénal et plusieurs autres textes juridiques illustrent la position constante du Vietnam qui s’efforce de promouvoir et protéger les droits de l’Homme en général, les droits et intérêts des personnes démunies et des groupes vulnérables en particulier, a-t-il indiqué.



Kamal Malhotra, coordonnateur résident de l’ONU au Vietnam, a indiqué que les personnes démunies et les groupes vulnérables rencontraient de nombreuses difficultés dans l’accès à une assistance juridique de qualité. Il a ensuite déclaré se réjouir des modifications de la Loi vietnamienne sur l’assistance juridique, lesquelles permettent désormais aux personnes démunies et aux groupes vulnérables de bénéficier des assistances juridiques et des services publics nécessaires.



Ce forum juridique relève de la coopération internationale dans le secteur juridique et judiciaire entre le gouvernement vietnamien et des partenaires étrangers. Il a eu lieu pour la première fois en 2004 avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Depuis, il est organisé annuellement. -VNA