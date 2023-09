L'équipe de football féminin du Vietnam a battu sa rivale bangladaise aux ASIAD 2023. Photo: vtc.vn

Hanoï (VNA) - L'équipe de football féminin du Vietnam a remporté le 25 septembre une victoire écrasante 6-1 sur sa rivale bangladaise lors de son 2e match de la phase de groupes dans le cadre des 19es Jeux asiatiques (ASIAD) en Chine.Ce résultat a donné au Vietnam un avantage significatif dans la course au billet pour les quarts de finale.Le football féminin des ASIAD 2023 compte 16 équipes participantes, réparties en cinq groupes. La meilleure équipe de chaque groupe et les trois meilleures équipes classées deuxièmes accéderont aux quarts de finale.Le Vietnam se trouve dans le groupe D, aux côtés du Népal, du Bangladesh et du Japon, champion en titre. L'équipe du sélectionneur Mai Duc Chung a battu le Népal 2-0 le 22 septembre et devra rencontrer le Japon le 28 septembre. - VNA