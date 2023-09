Le comité d'organisation a décerné 200 bourses et de nombreux cadeaux. Photo: VNA Le comité d'organisation a décerné 200 bourses et de nombreux cadeaux. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La pagode Phat Tich, dans la capitale Vientiane du Laos, et l'Association des Vietnamiens à Vientiane ont organisé le 26 septembre la Fête de la mi-automne ayant le thème Soirée de la pleine lune.C'est l'une des activités culturelles que des enfants vietnamiens au Laos attendent toujours avec impatience au cours de l'année. Cet événement contribue à présenter la culture vietnamienne auprès des habitants de Vientiane.Les performances musicales réalisées par le comité des arts du spectacle de la pagode, des élèves de l'école bilingue lao - vietnamien Nguyen Du et des enfants de la maternelle Ton Ca ont créé une atmosphère pétillante et colorée, en particulier le spectacle vibrant de danse du lion.Selon les organisateurs, à travers cette chaleureuse fête de la mi-automne, des enfants vietnamiens au Laos comprendront mieux les bonnes coutumes du peuple vietnamien.A cette occasion, le comité d'organisation a décerné 200 bourses et de nombreux cadeaux aux enfants de la communauté vietnamienne à Vientiane pour les encourager à s'améliorer dans leurs études. -VNA