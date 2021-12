Félicitant l’ambassadeur Sengphet Houngboungnuang et le personnel de l’ambassade du Laos, le vice-ministre Nguyên Quôc Dung a apprécié les réalisations enregistrées par le Laos ces 46 dernières années.

Le vice-ministre Dang Hoàng Giang et les ambassadeurs de l’UE, de France, de Suède, de Pologne et de République tchèque ont discuté des relations bilatérales et de plusieurs questions multilatérales.