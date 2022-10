Des Dao à Khuoi My, commune de Phuong Do, province de Ha Giang. Photo: baodantoc

Hanoï (VNA) - La Journée nationale de la culture de l'ethnie Dao 2022 aura lieu du 6 au 8 octobre dans la province de Thai Nguyen, dans le but de préserver et valoriser l’identité culturelle de cette ethnie au sein de la communauté des 54 ethnies du Vietnam.



Sous les auspices du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et du Comité populaire provincial, l’évènement verra la participation d’environ 2.000 artistes, artisans et sportifs venus de 14 provinces que sont Thai Nguyen, Bac Giang, Bac Kan, Cao Bang, Ha Giang, Lai Chau, Lao Cai, Quang Ninh, Son La, Tuyen Quang, Vinh Phuc, Phú Thọ, Thanh Hóa, et Yen Bai.



Une bonne opportunité pour se rencontrer, d'échanger des expériences et de sensibiliser le public à la préservation et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles des Dao en relation avec le développement du tourisme, ainsi que de contribuer à l’épanouissement de la diversité culturelle du Vietnam.



Diverses activités sont programmées, comme reconstitution de rites, défilés en costumes traditionnels, concours de préparation de plats, présentation de spécialités culinaires, compétitions des jeux populaires, démonstration de métiers artisanaux, promotion du tourisme, spectacles artistiques…



En particulier, lors du programme artistique d'ouverture de l'événement le soir du 6 octobre, 12 scènes de la vie culturelle de l’ethnie Dao seront reconstituées comme l'éveil de la forêt, l’accueil du soleil, la cérémonie d'adoration du dieu de la forêt, les couleurs du brocart, la fabrication du papier des Dao, la cérémonie du mariage, le rituel «cấp sắc» de passage à l'âge adulte,...-CPV/VNA