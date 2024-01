Tourisme Les sites du patrimoine mondial au nord du Centre font décoller le tourisme Parmi les neuf patrimoines naturels et culturels mondiaux du Vietnam classés par l'UNESCO, le Centre septentrional en abrite trois, que sont l’ensemble de monuments de Huê (Thua Thien-Huê), le parc national de Phong Nha-Ke Bang (Quang Binh) et la citadelle de la dynastie des Hô (Thanh Hoa).

Tourisme Les vacances du Nouvel An au ralenti On estime que le secteur touristique vietnamien a accueilli environ 3,2 millions de touristes pendant les vacances du Nouvel An du 30 décembre 2023 au 1er janvier 2024, en hausse de 6,6% sur un an, mais le nombre total de visiteurs n’a pas répondu aux attentes.

Tourisme Plus de 2 000 croisiéristes débarquent à Da Nang le 2 janvier La ville de Da Nang a accueilli le 2 janvier plus de 2 000 touristes étrangers à bord du paquebot Westerdam, à l'occasion de la nouvelle année 2024. Ils sont les premiers voyageurs internationaux de l'année à arriver par voie aérienne dans cette ville côtière du Centre du Vietnam.

Tourisme Afflux quadruplé de touristes étrangers à Khanh Hoa pendant les vacances Pendant les trois jours de vacances du Nouvel An, plus de 465.000 touristes ont afflué vers Khanh Hoa, dont plus de 35.500 étrangers, représentant une multiplication par plus de 4 par rapport aux jours ordinaires, a annoncé le service provincial du tourisme lundi.