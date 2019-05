L'expositon attire la participation de nombreux étudiants. Photo : VNA

Thai Nguyen (VNA) - L’exposition "Hoang Sa, Truong Sa du Vietnam - les preuves historiques et juridiques" s’est ouverte le 10 mai dans la province septentrionale de Thai Nguyen.

Organisée par le service provincial de l’Information et de la Communication en coopération avec l’Université de Thai Nguyen, la manifestation présente environ 150 cartes et textes, ainsi que 45 affiches, affirmant légalement la souveraineté du Vietnam sur les deux archipels de Hoang Sa (Paracel) et de Truong Sa (Spartly).

L’événement permettra de sensibiliser la population, notamment les étudiants et élèves, au patriotisme, à la solidarité, à la responsabilité, et à la protection de la souveraineté maritime et insulaire.

Un entretien thématique sur la souveraineté maritime et insulaire avec des experts de la Mer Orientale est également organisé dans le cadre de l’exposition.

Clôture le 12 mai.