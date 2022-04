Des œuvres de Vladimir Gavrilovich Shevchenko présentées lors de l'exposition. Photo: VNA

Moscou (VNA) - Une exposition honorant le talentueux illustrateur soviétique Vladimir Gavrilovich Shevchenko est organisée au Musée-panorama Bataille de Borodino à Moscou (Russie), à l'occasion de son 100e anniversaire de la naissance (12 mars 1922).

Au cours de ses 60 années de travail, M. Shevchenko a illustré une centaine de livres tirés à des millions d'exemplaires ainsi que 50 films positifs.

L'une de ses œuvres les plus remarquables est la bande dessinée "Xung et Cung", qui s'est vendue à un million d'exemplaires en Union soviétique. L'œuvre raconte l'histoire de deux éléphants que l'Oncle Ho et le gouvernement du Vietnam ont donnés aux enfants et aux habitants de la ville de Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg) en 1954 à l'occasion du 10e anniversaire de la rupture du siège de l'Allemagne nazie.

« Xung et Cung » et une autre œuvre typique de Vladimir Gavrilovich Shevchenko, la bande dessinée « Borodino » illustrant les poèmes immortels de Lermontov, seront bientôt publiés en vietnamien au Vietnam. -VNA