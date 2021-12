Des délégués à l'exposition "Hoang Sa, Truong Sa du Vietnam - Preuves historiques et juridiques" à Quang Tri. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) - L'exposition "Hoang Sa, Truong Sa du Vietnam - les preuves historiques et juridiques" s'est ouverte le 27 décembre dans la Maison de la culture traditionnelle des ethnies Vân Kiêu et Pa Kô du district de Dakrong, province de Quang Tri (Centre).

Organisée par le Service provincial de l'information et de la communication en coopération avec le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, l'exposition présente des photos, cartes et documents collectés dans le pays et à l’étranger prouvant la souveraineté vietnamienne de longue date sur les deux archipels de Hoang Sa (Paracel) et Truong Sa (Spratly).

L'événement présente également des images typiques des réalisations socio-économiques de Dakrong à l'occasion du 25e anniversaire de la création de ce district montagneux (1er janvier 1997). Il vise à sensibiliser la population, notamment les jeunes, à la responsabilité de défendre la souveraineté maritime et insulaire.

Clôture le 10 janvier 2022. -VNA