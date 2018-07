Des élèves visitent l'exposition. Photo: VNA



Bac Kan (VNA) - L’exposition "Hoang Sa, Truong Sa du Vietnam - les preuves historiques et juridiques" s’est ouverte lundi, dans le district de Bach Thong, province de Bac Kan (Nord).

Organisé par le Service de l’information et de la communication de la province en coordination avec le Comité populaire du district de Bach Thong, cette exposition présente au public plus de 130 documents et cartes sur le processus d’établissement et de protection de la souveraineté vietnamienne sur les archipels de Hoàng Sa (Paracel) et Truong Sa (Spartly), publiés du XVIIe au XXe siècles; des textes administratifs justifiant la souveraineté vietnamienne sur ces deux archipels en Han (caractères chinois) et Nôm (écriture démotique sino-vietnamienne) promulgués par l'État féodal vietnamien, les autorités françaises de l’époque et la République du Vietnam (Sud) entre 1954 et 1975.

Cette exposition permet aux citoyens de mieux comprendre l'importance de la mer et des îles, et de contempler de leurs propres yeux des preuves juridiques indiscutables affirmant la souveraineté juridique et historique du Vietnam en Mer Orientale.

L’exposition se prolonge jusqu'au 25 juillet. -VNA