L’ouverture de l'exposition "Du sol au musée : un parcours des objets" le 13 avril à la Citadelle impériale de Thang Long à Hanoï.

Hanoï (VNA) – L’exposition "Du sol au musée : un parcours des objets" a été inaugurée le 13 avril à la Citadelle impériale de Thang Long à Hanoï.

Organisée conjointement par la Citadelle impériale de Thang Long, le Comité populaire de la ville de Hanoï, la ville française de Toulouse et l'Agence française de développement (AFD), cette expo est une activité dans le cadre d'un projet de coopération entre Hanoï et Toulouse et également d'une activité en marge des 12es assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne qui se tiennent à Hanoï du 13 au 16 avril.

Cette exposition montre le lien et l'histoire de la coopération entre les deux villes ; reflètent les enjeux de la conservation des patrimoines et des valeurs de l'UNESCO à travers des illustrations de sites patrimoniaux classés à Toulouse et Hanoï.

En particulier, l'exposition explique le parcours de recherche et de présentation du patrimoine au public, avec la contribution d'experts de nombreux domaines. C'est le résultat de la coopération et du partage d'expériences durant les deux derniers ans entre la Citadelle impériale de Thang Long et les patrimoines de Toulouse. L'exposition présente également de nombreux artefacts similaires de la Citadelle impériale de Thang Long et de Toulouse, contribuant ainsi à promouvoir l'histoire et les traditions culturelles des deux villes historiques.



S'exprimant lors du vernissage de l’exposition, la vice-présidente du Comité populaire municipal de Hanoï, Vu Thu Ha, a affirmé que Hanoï souhaitait voir de nombreux autres projets de coopération bilatérale être mis en œuvre dans de nombreux domaines, notamment la culture, le tourisme et le patrimoine.



Pour sa part, adjoint au maire de Toulouse, Jean-Claude Dardelet, a déclaré que Toulouse et Hanoï avaient mené leur coopération dans de nombreux domaines dont la conservation du patrimoine.



L'événement s'inscrit dans le cadre du "Projet de coopération Hanoi – Toulouse en matière d’assistance technique pour la préservation et la valorisation des patrimoines urbains typiques et des vestiges archéologiques dans le secteur central de la Citadelle impériale de Thang Long", conclu par les dirigeants de Hanoï et de Toulouse depuis l’an 2020.

Le Centre de conservation des vestiges de Thang Long-Hanoï, a été confié à présider la mise en œuvre du projet avec un financement de l'AFD et de la mairie de Toulouse.-VNA