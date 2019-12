Photo: NDEL Photo: NDEL

Lam Dong (VNA) - Récemment, une exposition présentant des noms et capitales du Vietnam sculptés sur des tablettes de bois de la dynastie des Nguyen a ouvert ses portes à l'Université de Da Lat, dans la ville de Da Lat.



L'exposition présente 32 images et documents sur les tablettes de bois de la dynastie des Nguyen. L'événement met en lumière l'origine et la signification de chaque nom et capitale, ce qui aide les visiteurs à mieux comprendre le processus de construction et de défense de la nation vietnamienne.



Selon le directeur du Département des archives d'État, Dang Thanh Tung, l'exposition révèle non seulement l'origine et la signification de chaque nom et capitale de chaque pays, mais reflète également la volonté d'indépendance, l'esprit de respect de soi et la fierté des ancêtres vietnamiens.



Depuis la création du pays, les empereurs vietnamiens ont changé le nom du pays et de sa capitale à plusieurs reprises pour s'adapter à la situation de l'époque.



L'exposition met en évidence la valeur des tablettes de bois de la dynastie des Nguyen et donne aux visiteurs la chance d'approcher des documents rares.



Ces tablettes de bois, reconnus comme patrimoine documentaire mondial par l'UNESCO, représentent une partie importante de l'histoire féodale du pays. Sous la dynastie des Nguyen, ils ont été utilisés pour imprimer des informations sur les normes sociales, la vie et la carrière de l'aristocratie et des événements historiques. Ce sont des témoins originaux de l'époque, ce qui les rend très précieux.



Clôture le 24 décembre. -CPV/VNA