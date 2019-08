“L’Oncle Ho rend visite à une famille d’agriculteurs” des peintres Nguyen Van Thien et Mai Van Nam.

Hanoï (VNA) – Le vernissage d’une exposition spéciale sur le Président Ho Chi Minh aura lieu le 30 août au Musée des Beaux-arts du Vietnam, en l’honneur du 74e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) et du 50e de la réalisation du testament du grand leader vietnamien.

Cette exposition présentera à ses visiteurs une cinquantaine d’œuvres sur le Président Ho Chi Minh de 39 peintres et sculpteurs de différentes époques, dont To Ngoc Van, Tran Van Can, Le Lam, Hoang Dao Khanh.

Le Président Ho Chi Minh a commencé à écrire son testament en mai 1965 et l’a achevé en mai 1969, soit quatre mois avant son décès. Dans ses derniers mots, il a souhaité que le Parti et le peuple dans leur ensemble s’unissent pour édifier un Vietnam pacifique, uni, indépendant et prospère.

Le testament du Président Ho Chi Minh est un document historique, un bien inestimable et la quintessence morale de la pensée et de l’âme d’un grand homme qui a consacré sa vie à sa Patrie et à l’Humanité.-VNA